Ставлення українців до вакцинації: інфографіка

Україна значно відстає за темпами вакцинації проти коронавірусу від європейських країн. І справа не тільки в тому, що у нас менше вакцини і процес почався пізніше, але і в тому, що не всі громадяни горять бажанням зробити щеплення, повідомляє Слово і діло.

Причини можуть бути різні: боязнь побічних ефектів, небажання робити щеплення певним препаратом і так далі. Але позитивний досвід співвітчизників зіграв свою роль, і ставлення українців до вакцинації за пару місяців трохи покращився.

За даними опитування Центру Разумкова за березень, не збиралися вакцинуватися від коронавируса 51,5% опитаних українців. У травні таких стало вже 43,2%. При цьому збільшився відсоток тих, хто збирається зробити щеплення найближчим часом - з 12,3% до 18,9%.

Як і раніше трохи більше 10% українців планують вакцинуватися тільки при необхідності, наприклад, для поїздки за кордон.

При цьому до 58,8% зросла кількість громадян, готових вакцинуватися виключно безкоштовно. У березні таких було 52%. Кількість українців, готових заплатити за щеплення, зросла незначно. 5,8% в травні проти 5% в березні готові платити за вакцинацію позачергово.

До 14,6% зросла за два місяці число тих, хто не буде вакцинуватися через те, що вже перехворів COVID-19. Кількість тих, хто не буде вакцинуватися через низьку ймовірність захворіти, збільшилася з 3,4% до 7,5%.

Також зросла кількість тих, у кого є медичні протипоказання, і тих, хто вважає, що ризики від вакцинації перевищують ризики від хвороби. А ось рівень недовіри до вакцини знизився: в березні не довіряли 45,2% опитаних, в травні - 31,4%.