Виробництво молока в Україні продовжує скорочуватися

Обсяги виробництва молока всіх видів в Україні за перші п'ять місяців 2021 р. скоротилися на 5,3% - до 3,433 млн т, повідомляє AgroPortal.

Як зазначила аналітик асоціації Яна Линецька, серед господарств усіх категорій збільшили виробництво тільки дві області: Тернопільська (164,1 тис. т; + 5,3%) і Хмельницька (254,8 тис. т; + 1,2%). В інших областях виробництво молока мало спадний тренд.

Експерт зазначає, що ситуація на ринку досить напружена. Ціни на молоко залишаються стабільними вже пів року. З одного боку, хто б не радів, адже сезонний спад ціни вже позаду. Але з іншого, чого чекати восени і які це наслідки матиме для молокопереробної галузі. Згодом проблематика буде тільки посилюватися. Адже молока-сировини на ринку не вистачає і «розігнати» його промислові обсяги не просто - на це потрібні роки.

«Посилює ситуацію і стрімке наближення ринку землі. Уже менше, ніж за пів місяця в Україні запрацює оборот сільгоспземель. Як буде діяти ринок у нових умовах, поки невідомо. Всі зайняли вичікувальну позицію», - додала Линецкая.

Станом на 1 червня 2021 промислові господарства забезпечили виробництво 1,145 млн т молока, що становить 33,3% всього валу молока. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року ринок недоотримав 7,1 тис. т молока.

«Варто віддати належне тим господарствам, які продовжують нарощувати виробництво молока і працювати над ефективністю в такі турбулентні часи. І таких господарств останнім часом стало більше», - зазначає експерт.

За даними Державної служби статистики, найбільше наростили виробництво молока за аналізований період: Тернопільщина (48 тис. т; + 13,2%), Хмельниччина (77,7 тис. т; + 5,9%) і Вінниччина (93,0 тис. т; + 5,8%).

У господарствах населення за період січень-травень 2021 року було вироблено 2, 288 млн т (-7,5%). Єдина з областей, яка продемонструвала зростання обсягів була Тернопільська (+ 2,4%; 116,1 тис. т). Решта скорочували виробництво. Найбільше падіння спостерігалося в Харківській (78,5 тис. т; -17,4%), Чернігівській (76,9 тис. т; -13,8%) і Вінницькій (200,2 тис. т; -13,1%) областях.