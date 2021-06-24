Укрзалізниця запустила новий маршрут: з'єднає Авдіївку і Дніпро

З сьогоднішнього дня Авдіївку в Донецькій області і Дніпро – з'єднає новий залізничний маршрут, повідомляє Сегодня.

Час в дорозі – 4,5 години. Поїзд курсуватиме щоденно, крім середи.

Поїзд № 826 відправлятиметься з Дніпра о 09:56 і прибуватиме в Авдіївку о 14:23.

Назад поїзд № 825 Авдіївка – Дніпро буде відправлятися о 15:19 і прибуватиме в Дніпро о 19:43.

Склад курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровск, Межову, Просяне, Чаплине та інші.