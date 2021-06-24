Міжбанк: чи зіб'є Нацбанк ажіотаж на купівлю долара

На міжбанківському валютному ринку котирування безготівкового долара прискорили зростання. Приводом стала виплата Держказначейством компенсації ПДВ експортерам.

За інформацією порталу «Курс України», частина з них, отримавши гривню, відразу ж виставила заявку на покупку валюти. Решта в очікуванні виплат зняли заявки на продаж, і на ринку утворився дефіцит валюти. Ситуацією тут же скористалися спекулянти, розігнали котирування вище рівня 27,50 гривень. Національний банк, який вчора не з'являвся на ринку, сьогодні був змушений втрутитися і вийшов з інтервенцією на продаж за ціною 27,55 гривень. Поява регулятора трохи остудило ажіотаж.

Готівковий долар кинувся слідом за безготівковим. При цьому розрив між ними росте. До обіду цінник на продаж готівкового «американця» в Києві виріс до 27,40-27,45 гривень, що на 10 копійок менше, ніж вартість безготівкового долара. У Харкові в обід долар можна купити за 27,38 гривень, в Дніпрі - по 27,38-27,40 гривень. Оператори сигналізують про зростання числа бажаючих придбати готівкову валюту.

Євро на FOREX не припиняє спроб вирости. Сьогодні йому поки що вдалося піднятися лише до позначки 1,1945 долара (в порівнянні з 1,1968 долара вчора). Готівковий євро зростає слідом за доларом: вранці його продавали по 32,61-32,63 гривень, в обід - вже по 32,72-32,75 гривень.

Російський рубль в першій половині дня зміцнився з 72,70 до 72,15 рублів за долар, потім подешевшав до 72,30 рублів. Зростання цін на нафту зробив рубль лідером зростання серед валют країн з ринком, що розвивається (emergency markets). У Києві готівковий рубль сьогодні більшість обмінних пунктів продає по 3,75 гривні за 10 рублів, більш дешеві пропозиції або пропали, або там немає достатніх обсягів російської валюти.