У Києві можуть знести знак на честь дружби з Москвою
Пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви, який встановлений в сквері на вул. Маршала Якубовського, необхідно демонтувати, вважає народний депутат від "Європейської Солідарності" в КГС Олег Левченко, повідомляє Вести.
Ініціативу нардепа підтримала Комісія Київради з питань власності.
"На 8-му році війни, яку грубо і цинічно розв'язала Росія на сході нашої держави, після анексії Криму, акценти потрібно розставляти особливо чітко та зрозуміло. Ніякої дружби з Росією немає, тому що РФ для України – ворог. І рішення комісії з питань власності ще раз підкреслює нашу стійку позицію в цьому питанні", – говорить депутат.
Левченко підкреслив, що документ про демонтаж пам'ятника буде розглянуто на засіданні міської ради. Нардеп не сумнівається в тому, що знайдеться достатня кількість голосів, і вже передчуває, як
"пам'ятний знак, який не має нічого спільного з реальністю, – демонтують".