У Києві можуть знести знак на честь дружби з Москвою

Пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви, який встановлений в сквері на вул. Маршала Якубовського, необхідно демонтувати, вважає народний депутат від "Європейської Солідарності" в КГС Олег Левченко, повідомляє Вести.

Ініціативу нардепа підтримала Комісія Київради з питань власності.

"На 8-му році війни, яку грубо і цинічно розв'язала Росія на сході нашої держави, після анексії Криму, акценти потрібно розставляти особливо чітко та зрозуміло. Ніякої дружби з Росією немає, тому що РФ для України – ворог. І рішення комісії з питань власності ще раз підкреслює нашу стійку позицію в цьому питанні", – говорить депутат.