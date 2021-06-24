Вчені вивели квантову електроніку на новий рівень

Матеріал, що складається з атомарно тонких шарів вуглецю, перетворили на три корисних електронних пристрої, повідомляє Корреспондент.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту зробили кілька електронних пристроїв з матеріалу, який складається з атомарно тонких шарів вуглецю. Про це пише видання news.mit.edu﻿.

Відзначається, що нова розробка допоможе створити абсолютно нове покоління квантових електронних пристроїв.

До матеріалу з назвою графен виник різкий інтерес у 2004 році. Тоді з'ясувалося, що він міцніший, ніж алмаз, а також прозорий і еластичний, легко проводить як тепло, так і електрику.

Тепер вчені з МТІ змогли наділити його ще кількома властивостями. Він став надпровідним, ізоляційним і напівпровідниковим. Це дозволить створити з нього повноцінні електронні схеми, перевага яких полягатиме в тому, що їх зроблено з одного матеріалу, який можна електрично переналаштувати.

Крім того, для майбутніх квантових комп'ютерів можна створити з одного матеріалу - графену - перший кубіт з напругою, яку можна переналаштувати.

Нагадаємо, раніше міжнародна група вчених змогла створити пристрій, що генерує потік випадкових чисел за допомогою принципів невизначеності квантової механіки. Ця розробка, як кажуть автори, в майбутньому можна буде використовувати для створення надійних систем кодування даних.