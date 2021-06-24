НАПКА почало перевірку декларацій нардепів
Національне агентство з питань протидії корупції (НАПКА) почало перевірку ряду народних депутатів як в порядку черговості, так і на підставі моніторингу способу життя, повідомляє Страна.ua.
Так, один по одному черговості НАПКА взяло в перевірку декларації таких семи народних депутатів:
- Тарута Сергій Олексійович
- Яценко Антон Володимирович
- Завитневич Олександр Михайлович
- Торохтій Богдан Григорович
- Зуєв Максим Сергійович
- Жупанин Андрій Вікторович
- Іонова Марія Миколаївна
У той же час у зв'язку з високим рейтингом ризику за результатами автоматичного аналізу даних в деклараціях комп'ютером розпочато перевірку декларації нардепа Клименко Юлії Леонідівни.
За результатами моніторингу способу життя НАПКА почало перевірку декларації депутата Волинця Михайла Яковича.
Також в перевірці знаходяться декларації наступних нардепів:
- Скороход Анна Костянтинівна
- Дубинський Олександр Анатолійович
- Борт Віталій Петрович
- Шуляк Олена Олексіївна
- Скічко Олександр Олександрович (екс-нардеп, нині голова Черкаської ОДА)
- Холодов Андрій Іванович
- Порошенко Петро Олексійович
- Суркіс Григорій Михайлович
- Абрамович Ігор Олександрович
- Івахів Степан Петрович
- Фельдман Олександр Борисович
- Новинський Вадим Владиславович
- Столар Вадим Михайлович
- Єфімов Максим Вікторович
- Богданець Андрій Володимирович
- Пасічний Олександр Станіславович
- Юраш Святослав Андрійович
- Кіссе Антон Іванович
- Нагорняк Сергій Володимирович
- Герасимов Артур Володимирович
- Джемілєв Мустафа
- Козак Тарас Романович
- Шкрум Олена Іванівна
- Тимошенко Юлія Володимирівна
- Наталуха Дмитро Андрійович
- Нагаєвський Артем Сергійович
- Юнаков Іван Сергійович
- Аристов Юрій Юрійович
- Ясько Єлизавета Олексіївна
- Воронько Олег Євгенович
- Саврасов Максим Віталійович
- Бондарєв Костянтин Анатолійович
- Копиленко Олександр Любимович
- Герус Андрій Михайлович
- Божик Валерій Іванович
- Данілов Віталій Богданович
- Гурин Дмитро Олександрович
- Магомедов Муса Сергоевіч
- Стріхарській Андрій Петрович
- Красов Олексій Ігорович
- Льовочкіна Юлія Володимирівна
- Зінкевич Яна Вадимівна
- Ігор Петрович Палиця
- Галушко Микола Леонідович
- Клочко Андрій Андрійович
- Яцик Юлія Григорівна
- Шахов Сергій Володимирович
- Чийгоз Ахтем Зейтуллайовіч
- Совгиря Ольга Володимирівна
- Соболєв Сергій Владиславович
- Путівки Василь Васильович
- Пашковський Максим Ігорович
- Неклюдов Владлен Михайлович
- Лубинець Дмитро Валерійович
- Ларін Сергій Миколайович
- Куницький Олександр Олегович
- Корявченков Юрій Валерійович
- Колесник Анна Сергіївна
- Князевич Руслан Петрович
- Кінзбурская Вікторія Олександрівна
- Кириченко Микола Олександрович
- Іван Григорович Кириленко
- Іванісов Роман Валерійович
- Здебської Юрій Вікторович
- Вакарчук (був нардепом в період 2019-2020)
- Безгін Віталій Юрійович
- Копиленко Олександр Любимович
- Швець Сергій Федорович
- Циба Тетяна Вікторівна
- Салійчук Олександр В'ячеславович
- Литвинов Олександр Миколайович
- Колихалися Ігор Вікторович
- Кіцак Богдан Вікторович
- Іоффе Юлій Якович
- Забродський Михайло Віталійович
- Саладуха Ольга Валеріївна
- Крейденко Володимир Вікторович
- Колтунович Олександр Сергійович
- Бондар Михайло Леонтійович
Всього в списку 88 осіб.