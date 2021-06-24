НАПКА почало перевірку декларацій нардепів

Національне агентство з питань протидії корупції (НАПКА) почало перевірку ряду народних депутатів як в порядку черговості, так і на підставі моніторингу способу життя, повідомляє Страна.ua.

Так, один по одному черговості НАПКА взяло в перевірку декларації таких семи народних депутатів:

Тарута Сергій Олексійович Яценко Антон Володимирович Завитневич Олександр Михайлович Торохтій Богдан Григорович Зуєв Максим Сергійович Жупанин Андрій Вікторович Іонова Марія Миколаївна

У той же час у зв'язку з високим рейтингом ризику за результатами автоматичного аналізу даних в деклараціях комп'ютером розпочато перевірку декларації нардепа Клименко Юлії Леонідівни.

За результатами моніторингу способу життя НАПКА почало перевірку декларації депутата Волинця Михайла Яковича.

Також в перевірці знаходяться декларації наступних нардепів:

Скороход Анна Костянтинівна Дубинський Олександр Анатолійович Борт Віталій Петрович Шуляк Олена Олексіївна Скічко Олександр Олександрович (екс-нардеп, нині голова Черкаської ОДА) Холодов Андрій Іванович Порошенко Петро Олексійович Суркіс Григорій Михайлович Абрамович Ігор Олександрович Івахів Степан Петрович Фельдман Олександр Борисович Новинський Вадим Владиславович Столар Вадим Михайлович Єфімов Максим Вікторович Богданець Андрій Володимирович Пасічний Олександр Станіславович Юраш Святослав Андрійович Кіссе Антон Іванович Нагорняк Сергій Володимирович Герасимов Артур Володимирович Джемілєв Мустафа Козак Тарас Романович Шкрум Олена Іванівна Тимошенко Юлія Володимирівна Наталуха Дмитро Андрійович Нагаєвський Артем Сергійович Юнаков Іван Сергійович Аристов Юрій Юрійович Ясько Єлизавета Олексіївна Воронько Олег Євгенович Саврасов Максим Віталійович Бондарєв Костянтин Анатолійович Копиленко Олександр Любимович Герус Андрій Михайлович Божик Валерій Іванович Данілов Віталій Богданович Гурин Дмитро Олександрович Магомедов Муса Сергоевіч Стріхарській Андрій Петрович Красов Олексій Ігорович Льовочкіна Юлія Володимирівна Зінкевич Яна Вадимівна Ігор Петрович Палиця Галушко Микола Леонідович Клочко Андрій Андрійович Яцик Юлія Григорівна Шахов Сергій Володимирович Чийгоз Ахтем Зейтуллайовіч Совгиря Ольга Володимирівна Соболєв Сергій Владиславович Путівки Василь Васильович Пашковський Максим Ігорович Неклюдов Владлен Михайлович Лубинець Дмитро Валерійович Ларін Сергій Миколайович Куницький Олександр Олегович Корявченков Юрій Валерійович Колесник Анна Сергіївна Князевич Руслан Петрович Кінзбурская Вікторія Олександрівна Кириченко Микола Олександрович Іван Григорович Кириленко Іванісов Роман Валерійович Здебської Юрій Вікторович Вакарчук (був нардепом в період 2019-2020) Безгін Віталій Юрійович Копиленко Олександр Любимович Швець Сергій Федорович Циба Тетяна Вікторівна Салійчук Олександр В'ячеславович Литвинов Олександр Миколайович Колихалися Ігор Вікторович Кіцак Богдан Вікторович Іоффе Юлій Якович Забродський Михайло Віталійович Саладуха Ольга Валеріївна Крейденко Володимир Вікторович Колтунович Олександр Сергійович Бондар Михайло Леонтійович

Всього в списку 88 осіб.