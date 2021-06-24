В Україну частково повернуться дощі: які області заллє

У кілька областей повернеться дощова погода, але в основному в Україні буде по-літньому спекотно й сухо.

У п'ятницю, 25 червня, в західних, центральних, північних і південно-східних регіонах протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +32...+34°C, а вночі опустяться до 18-20 (до +22 в Запорізькій і Дніпропетровській областях). На сході країни очікується потепління до +35 у світлий час, а в темний повітря охолоне до 20-22. У південних Миколаївщині та Херсонщині прогнозують 31-33 вище нуля вдень і 20-22 вночі, а ось в Одеській області та Криму варто сподіватися тільки на +27...+29 у світлий час і близько 20-22 після заходу сонця.

Дощі проллються у Львівській, Волинській, Одеській (сильні), Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській (слабкі або середньої інтенсивності) областях, а також, можливо, в сусідніх з ними регіонах. В інших місцях по Україні опадів бути не повинно. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний, 3-8 м/с.

У зв'язку з негодою в областях на захід від Житомирської та Вінницької (не включаючи їх) буде встановлено Ⅰ (жовтий) рівень метеорологічної небезпеки.

У всіх західних, крім Івано-Франківської та Чернівецької, північних і східних, крім Донецької, областях обіцяють надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві хмарно, з певною ймовірністю можливий дощ. Вдень температура підвищиться до +33...+35°C, вночі - знизиться до 19-21. Швидкість вітру - 1-3 м/с.