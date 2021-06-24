Зменшення швидкості та заборонені зони: у Києві запроваджують правила для самокатів

У Києві представники влади та оператори послуг прокату електросамокатів підписали меморандум, яким запроваджуються правила користування цими транспортними засобами. Серед головних - зниження максимально допустимої швидкості та запровадження заборонених для катання зон, повідомляє РБК-Украина.

"Сьогодні, 24 червня, Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Від міста документ підписав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. З іншої сторони підписи поставили представники всіх семи компаній, що сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у Києві: ТМ "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" та TM "Vzhooh", - повідомляє прес-служба КМДА.

Усов зазначив, що Київ, як і всі великі міста світу, "приречений на розвиток засобів мікромобільності".

"Уже зараз вулицями міста їздить майже 4000 прокатних електросамокатів, і до кінця року очікується до 7000. При цьому питання їхнього використання не врегульовано на державному законодавчому рівні. Тому місто ініціювало підписання Меморандуму, згідно з яким оператори беруть на себе певні зобов’язання та приймають наші правила" , - сказав Усов.

За його словами, серед головних обмежень, встановлених Меморандумом, - зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має сягати не більше 14 км/год.

"Окрім цього, запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати. Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони" , - додав заступник голови КМДА.

Також, за його словами, буде запроваджено спеціальний перелік зон, де програмним методом забороняється пересування самокатів. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких - Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.

"Крім того, ми впорядковуємо точки ранкового старту. 1025 точок будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати. Таким чином у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде" , - зазначив Усов.

Він також додав, що одним із важливих пунктів Меморандуму є зобов’язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб - із покриттям від 100 тисяч гривень.

"Щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат із обох боків має наноситись спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно, передавати інформацію так, щоб ідентифікувати порушників було легше" , - пояснив Усов.

Найскладнішим етапом переговорів, за словами заступника голови КМДА, став пункт про згоду операторів надавати місту дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах та днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.

"Цей Меморандум - найкраща угода, яку можна укласти сьогодні. Він буде діяти, поки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності. Київ іде попереду часу і попереду законодавства врегульовує реалії життя, які вже існують на наших вулицях" , - додав Усов.

Автор: Андрій Василюк