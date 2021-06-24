Президентський рейтинг: за кого українці проголосували б у червні 2021 року

У середині червня 2021 року Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів підтримали б 32,4% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. У порівнянні з кінцем квітня (28,3%) рейтинг Зеленського зріс, повідомляє РБК-Украина.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Мають намір проголосувати за Петра Порошенка 17,2% опитаних (у квітні - 18,1%), за Юрія Бойка -13,0% (у квітні - 14,5%), за Юлію Тимошенко - 9,8% (у квітні - 10,5%).

Крім того, планують голосувати за Ігоря Смешка - 7,0%, за Володимира Гройсмана - 3,7%, Анатолія Гриценка - 2,9%, за Руслана Кошулинського - 2,2%, за Дмитра Разумкова - 2,2%, за Олега Ляшка - 1,8%, Віталія Кличка - 1,4%, за Олександра Вілкула - 1,0%.

Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 60,4% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко - 39,6%.

У разі виходу в другий тур Зеленського і Бойка за Зеленського проголосували б 75,7%, за Бойка - 24,3%.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Зазначимо, за даними опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи", якби вибори президента України проходили в середині травня 2021 року, Володимир Зеленський отримав би 31,0% голосів серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України проходили на початку червня 2021 року, то Володимир Зеленський отримав би 30,6% голосів.

Автор: Олександр Білоус