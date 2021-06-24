Росія пригрозила Британії наслідками у разі повторення "провокацій" біля Криму

24 червня посол Британії в Москві Дебора Броннерт була викликана в МЗС Росії через інцидент з британським есмінцем Defender біля берегів Криму, повідомляє Украинская правда.

Про це у четвер по обіді повідомила пресслужба російського міністерства, пише "Європейська правда".

В МЗС РФ зазначили, що послу був заявлений рішучий протест, оскільки корабель ВМС Британії, за словами міністерства, "порушив кордон Російської Федерації", та здійснив провокаційні і небезпечні дії "в територіальному морі Російської Федерації", які російська сторона розцінює як грубе недотримання Конвенції ООН з морського права 1982 року.