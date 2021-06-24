У Литві іракські мігранти влаштували бунт

У середу ввечері в литовському Центрі реєстрації іноземців в Пабраде мігранти не підкорилися вимогам прикордонників і намагалися прорватися до виходу, прикордонники застосували сльозогінний газ і двічі вистрілили в повітря, повідомляє Делфи.

Допомога лікарів нікому не знадобилася.

Група мігрантів, розміщена в наметовому таборі, стала проявляти невдоволення в зв'язку з наданими їм юридичного статусу в Литві і призначеними судом обмеженнями. Кілька десятків людей вели себе агресивно, шуміли, намагалися прорватися до виходу з табору, які не підкорялися прикордонникам, які закликали їх до порядку. Для утихомирення бунтівників прикордонники використовували сльозогінний газ і двічі вистрілили в повітря гумовими кулями. Незабаром мігранти повернулися в намети і заспокоїлися.

Після затримання на дві доби двох іракців, які невірно вказали свої дані, оформляючи документи на отримання статусу біженця, почалося обурення серед їхніх співвітчизників, вони вимагали звільнити затриманих.