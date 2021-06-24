У Литві іракські мігранти влаштували бунт
У середу ввечері в литовському Центрі реєстрації іноземців в Пабраде мігранти не підкорилися вимогам прикордонників і намагалися прорватися до виходу, прикордонники застосували сльозогінний газ і двічі вистрілили в повітря, повідомляє Делфи.
Допомога лікарів нікому не знадобилася.
Група мігрантів, розміщена в наметовому таборі, стала проявляти невдоволення в зв'язку з наданими їм юридичного статусу в Литві і призначеними судом обмеженнями. Кілька десятків людей вели себе агресивно, шуміли, намагалися прорватися до виходу з табору, які не підкорялися прикордонникам, які закликали їх до порядку. Для утихомирення бунтівників прикордонники використовували сльозогінний газ і двічі вистрілили в повітря гумовими кулями. Незабаром мігранти повернулися в намети і заспокоїлися.
Після затримання на дві доби двох іракців, які невірно вказали свої дані, оформляючи документи на отримання статусу біженця, почалося обурення серед їхніх співвітчизників, вони вимагали звільнити затриманих.
Директор центру Александр Кислов підтвердив, що
"більшість учасників бунту - громадяни Іраку". Він сказав, що співробітники центру були готові до можливих безладів. У центрі були підготовлені команди для контролю таких інцидентів. Зараз виявляють, ізолюють і опитують можливих призвідників бунту. Ознаки невдоволення проявляли і мігранти, котрі живуть в гуртожитку, але там серйозних інцидентів не було.