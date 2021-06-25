У літаку з українцями сталася розгерметизація

Літак авіакомпанії SkyUp Київ - Батумі в четвер, 24 червня, повернувся в аеропорт Бориспіль незабаром після зльоту через розгерметизацію. Відео, зняте в салоні борту, опублікували користувачі Мережі, повідомляє Кореспондент.

Повідомляється, що початок польоту проходив у звичайному режимі. Однак хвилин через 20, після відриву літака від злітної смуги, на борту почувся запах гару, а потім випали кисневі маски. Пасажири ними скористалися.

Як заявили в авіакомпанії, причини НП з'ясовують фахівці.