Ремонт "однушки" обійдеться в 120 тис. грн: як не прогоріти з майстрами

Цього року, як і в усіх попередніх, з приходом теплої пори українці кинулися робити ремонти. Але цього сезону не обійшлося без сюрпризів, повідомляє UBR.

Кваліфіковані ремонтники вже встигли виїхати в країни ЄС, куди їх переманюють більш високими зарплатами. А будматеріали зросли в ціні на 25% - інфляція тисне і тут.

У скільки обійдеться ремонт і кому його довірити - читайте в матеріалі.

Ремонт влітку - велика помилка

За словами експертів, що надають послуги з ремонту, зараз їх ринок значно активізувався. В першу чергу - за рахунок замовників, які планували робити ремонти ще восени-взимку, але через карантин їхні плани змінилися.

До них додалася і заміська нерухомість, яку багато хто, хто перейшов на віддалену роботу, тепер розглядає як основне місце для проживання і хоче жити у свіжому ремонті. Та й загалом літо для українців - улюблена пора упорядковувати своє житло.

"Сезон зазвичай до кінця листопада, але цьогоріч він буде довше. Потім люди готуються до Нового року, в січні - відпустки тощо. Багато хто чекає літа і думає, що саме зараз краще почати ремонт. Але це велика помилка. Взимку - краще: батареї дають постійну температуру у квартирі, а влітку - то спекотно, то холодно, то дощ, і все може довго не сохнути ", - помічає нам директор компанії "Уют-Комфорт" Олена Махова.

Кількість капітальних і косметичних ремонтів квартир на вторинному ринку превалює над проведенням оздоблювальних робіт у новобудовах - просто тому, що "старого" житла більше.

Щороку по 15 тис. нових квартир переходять у категорію "вторинки" - їх перепродають, роблять ремонти і знову переробляють. Тут і ціни на ремонт будуть інші.

"Якщо найпростіша "косметика" - переклеїти шпалери, перефарбувати стелі і чисто підробити - може десь 3600 грн за кв. м вийти. Але це суто робота. Без матеріалів" , - говорить Махова.

Будівельні б'ють по ціннику

Будівельні підрядники зазвичай закуповують самостійно, попередньо узгодивши з клієнтом найбільш підхожі під його бюджет і стан квартири варіанти.

"Ми розповідаємо, які матеріали краще, перевірені. Наводимо аргументи, чому дешевий матеріал виходить із закупівель дорожче, ніж дорогий: у дешевого - витрата йде більше. Краще брати якісний матеріал, і ви будете впевнені, що у квартирі не буде ніяких сторонніх запахів, виділень, а ціна по суті йде одна до іншої ", - зауважив керівник компанії" Сота Строй "Віктор Трач.

Експерти також наголошують, що ціни на будматеріали з лютого по квітень 2021 року встигли пережити два етапи підйому: перший раз - на 10-12%, другий - до 15%. Причину вбачають у подорожчанні електроенергії, бензину і, відповідно, доставки матеріалів в Україні.

Причому насамперед це відбилося на ціні вихідних компонентів, необхідних для виготовлення популярних будматеріалів.

В основному подорожчав метал, з якого роблять гіпсокартонні конструкції та оздоблення. А також натяжні стелі, і хоча ціна на них була прив'язана до курсу євро / долара - курс впав, а стелі все одно подорожчали.

Замовляючи роботи поетапно - можна заощадити

Деякі архітектурні бюро включають матеріали у вартість послуг відразу. В такому випадку співвідношення ціни за роботу і будматеріали складає близько 50/50.

"Багато хто пропонує ціну за свої послуги в комплексі: включають базові матеріали, плюс робота. Додатково оплачуються розводка сантехніки і підключення електрики. Але зараз акцент змістився до того, що люди замовляють поетапні роботи: вони хочуть окремо електрика, сантехніка, машину-штукатурку, плиточника, ламінат, натяжні стелі і т.д. Так буде дешевше і можна вибрати хороших фахівців ", - зауважив нам головний архітектор бюро "Аспект" Тарас Годованець.

Найдорожче ремонт обійдеться, звичайно ж, у великих містах, на кшталт Києва, Одеси і Львова - тут ціна капітального ремонту в середньому складе 4500-5400 грн за кв. м.

У регіонах прайс може бути на 50-75% дешевше. Ціну формують як подорожчали матеріали, так і послуги будівельників - вони також підняли свої розцінки на 25%.

Здають квартири без штукатурки

Не останню роль відіграє і стан квартир у новобудовах, які часто більше схожі на "бетонні коробки".

"Житло здають усе гірше і гірше. Ще п'ять років тому половина новобудов здавалася зі штукатуркою. Зараз це просто цегла або блоки. Їх треба штукатурити, а це коштує грошей - на двокімнатну квартиру близько 70 тис. грн піде тільки на роботу з матеріалом" , - каже Махова.

Її слова підтверджує і Тарас Годованець, який говорить, що ремонт у новобудові "і ремонтом не назвеш" . Зазвичай це "гола" квартира, і там потрібно проводити оздоблювальні роботи, які мають на увазі вирівнювання стяжки, штукатурку, гідроізоляцію, кладку плитки, ламінату, розведення сантехніки, електрики, води, точкових світильників тощо.

"Якщо ви хочете більш якісні матеріали - наприклад, ламінат по 400-450 грн, плитку в санвузол по 500 грн, якісні світильники, хороші крани й унітаз, то готуйтеся, що потрібно буде вкластися в $ 400 / кв. м, з роботою і матеріалами. Топовий варіант ремонту може доходити до $ 1000 і вище. Це якщо ви вже хочете собі там мармур, травертин і т.д." , - говорить головний архітектор бюро "Аспект".

У скільки виллється ремонт "однушки"

За ремонт однокімнатної квартири цьогоріч доведеться викласти не менше 120 тис. грн. Підсумкова ціна буде залежати від того, в якому стані здають квартиру, її метражу і якості використовуваних матеріалів.

Найбільші статті витрат у ремонті "однушки" - санвузол, кухня, розводка сантехніки, плиткові та електромонтажні роботи, кажуть експерти. Але, якщо порівняти витрати для однокімнатної квартири, де один санвузол, передпокій, кухня і кімната, то ремонт у двокімнатній - це те ж саме "плюс ще одна кімната".

"Ціна за метр квадратний в "однушки" буде дорожче, ніж у двокімнатній квартирі. Точно так само, як витрати у трикімнатній квартирі. Тому що там просто додаються кімнати, в яких, по суті, стіни, додаються розетки і освітлення" , - коментує Віктор Трач.

Дефіцит фахівців

Ще одна проблема, про яку говорять ремонтники - відсутність кваліфікованих кадрів. Особливо це відноситься до малярів, штукатурів, шпаклерників, мулярів, монолітників. І хоча у нас їм теж добре платять, закордоном пропонують зарплату на 50% вище.

Виїжджають наші фахівці в основному в Польщу, Чехію, Балтійські країни, Німеччину, Італію та Португалію.

У той же час експерти не рекомендують працювати з першими-ліпшими будівельниками. Краще все ж записуватися в чергу до перевірених фахівців і бригадам. Деяких з них чекати доведеться і за пів року, але переробляти буде набагато дорожче.

При наймі бригади корисним буде з'їздити на їх попередній об'єкт і поставити питання, подивитися на підхід до роботи. Часто ті будівельники, у яких ціни можуть бути спочатку прийнятними і навіть нижчими за ринкові, не матимуть ні рекомендацій, ні портфоліо робіт і в будь-який момент можуть підвести, зірвати терміни і весь ремонт.