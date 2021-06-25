Перекладачка Пентагону "зливала" секретні дані для Хезболли

23 червня в США відбувся судовий процес над однією з перекладачок Пентагону. Маріам Томпсон звинуватили в тому, що вона через "коханого чоловіка" передавала секретну інформацію про нацоборону країни ліванській Хезболлі. Її засудили до 23 років позбавлення волі, посилаючись на сайт міністерства юстиції США, повідомляє Ліга.net.

На суді 62-річна Томпсон визнала, що передавала таємні відомості державного значення громадянину Лівану, з яким у неї були "романтичні стосунки" і якого пов'язують з терористичною організацією Хезболла.

Перекладачка була уродженкою Лівану, однак зросла та здобула освіту в США. Згідно з документами, вона працювала за контрактом з американським Міноборони на одному з військових об'єктів, маючи високий рівень доступу до різної секретної інформації.

У 2017 році Томпсон почала в чаті спілкуватися з "невідомим спільником, до якого згодом у неї виник романтичний інтерес". Пізніше вона дізналася, що у її нового знайомого один з членів сім'ї працював в Міністерстві внутрішніх справ Лівану, а сам він отримав в подарунок кільце від генсека Хезболли.

У грудні 2019 року перекладачку перевели на спецоб'єкт командування спецоперацій в Іраку, а США завдали ряд ударів по об'єктах Хезболли. У січні 2020 роки від авіаударів американського безпілотника загинули лідери бойовиків Касем Сулеймані та Абу Махді аль-Мухандіс.

Після цих подій Томпсон отримала від свого "спільника" завдання зібрати інформацію про людей, залучених в операції проти Сулеймані. В результаті вона передала йому десятки файлів з іменами, фото й іншими особистими даними тих, хто займався цією спецоперацією.

У відповідь "її коханий чоловік" заявив, що його "знайомі" були дуже задоволені отриманою інформацією, а коли вона приїде до Лівану, з нею бажає зустрітися військовий командир ліванської Хезболли.