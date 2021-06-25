5 зірок, які їздять на дуже швидких автомобілях

Знаменитості заробляють багато грошей і можуть собі дозволити купляти за них те, що їм заманеться. У багатьох з них є особлива пристрасть до дорогих автомобілів, повідомляє Обозреватель.

Проте є й такі зірки, які люблять не просто розкішні машини, але й дуже швидкі. Нижче наведено список відомих людей від сайту HotCars﻿, які володіють дуже швидкими суперкарами.

Ніколас Кейдж (Ferrari Enzo)

Ferrari Enzo Ніколаса Кейджа. Джерело: HotCars

У Ніколаса Кейджа є багато швидких автомобілів. Актор отримав яскравий Ferrari Enzo завдяки успіху його фільмів "Сім’янин" та "Викрасти за 60 секунд". Актор також може похвалитися Lamborghini Diablo VT.

Останній – це перший серійний Lamborghini, який може досягти максимальної швидкості 320 кілометрів на годину. Кінозірка також володіє Lamborghini Miura SVJ.

Роуен Аткінсон (McLaren F1)

McLaren F1 є одним з найрідкісніших та найшвидших авто в історії. Джерело: HotCars

Роуен Аткінсон, відомий у народі як містер Бін, також є знаменитістю, яка обожнює швидкі автомобілів. У нього таких декілька. У його колекції є, зокрема, McLaren F1.

Вважається, що ця модель є одним з найрідкісніших і найшвидших автомобілів в історії. Аткінсон також має у своїй колекції автомобілів Aston Martin V8 Vantage Zagato, Aston Martin DB2 та ще ряд швидких моделей.

Девід Бекхем (McLaren MP4-12C Spider)

McLaren MP4-12C Spider, який розганяється до 333 км/год. Джерело: Cars Fellow

Колишній британський футболіст також має вишуканий смак у виборі автомобілів. Бекхема бачили за кермом McLaren MP4-12C Spider, який вважається одним з найкращих авто у світі. Його максимальна швидкість – 333 км/год.

Бекхем також має Audi S8. Це екзотичний потужний автомобіль, в якого двигун видає 520 кінських сил. Також у нього є Bentley Continental GT SuperSport та безліч інших швидких автомобілів.

Леброн Джеймс (Porsche 911 Turbo S)

Porsche 911 Turbo S Леброна Джеймса. Джерело: Fadeaway World

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс має колекцію автомобілів, яка може змагатись майже з усіма іншими знаменитостями. Леброн може похвалитися Porsche 911 Turbo S. Цей німецький суперкар є головною моделлю в лінійці 911. З максимальною швидкістю 313 км/год він безперечно є одним з найкращих авто 21 століття.

Баскетболіст також має у своїй колекції Lamborghini Aventador Roadster, який, як кажуть, є перлиною його колекції автомобілів. У нього також є три Ferrari.

Флойд Мейвезер (Koenigsegg CCXR Trevita)

Один з двох Koenigsegg CCXR Trevita. Джерело: amazing.zone

Флойд Мейвезер є одним із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі, що дозволяє йому купляти собі вишукані машини. Професійний боксер володіє одним з двох випущених Koenigsegg CCXR Trevita.

Флойд також має Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari Enzo та багатьма іншими дуже швидкими автомобілями.