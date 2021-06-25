В Ізраїлі відновили масковий режим

У зв'язку із ростом захворюваності на коронавірус Ізраїль з полудня 25 червня повертає обов'язкове носіння маски/респіратору всюди, крім відкритої місцевості та дому. Про це йдеться в прес-релізі Міністерства охорони здоров'я країни, яка є одним із лідерів світової вакцинальної кампанії проти COVID-19, повідомляє Ліга.net.

У країні відзначаються локальні спалахи коронавірусу, причиною яких став дельта-варіант патогену, вперше зафіксований на початку року в Індії. Він більш заразний, ніж оригінальний, і частково знижує ефективність вакцинного захисту і міцність імунітету тих, хто раніше перехворів на ранні версії вірусу.

Дозвіл всюди бути без масок протрималося в країні 10 днів: 15 червня влада дала добро на безмасочний режим.

Обов'язок носіння маски з 25 червня не поширюється на:

дітей молодше 7 років;

людей, кому через інвалідність не можна/не рекомендується її носити;

осіб, які перебувають в закритому або відокремленому місці без сторонніх;

двох співробітників, які постійно працюють в одному приміщенні;

займаються спортом.

Ізраїльський МОЗ рекомендував носити маски навіть на багатолюдних зборах на відкритому повітрі, а тим людям, хто не вакцинована, і людям із груп ризику - утримуватися від участі в подібних зібраннях.