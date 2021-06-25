Лікар розповіла, як правильно засмагати без шкоди для здоров'я

Вплив сонячних променів може викликати розвиток хвороб. Про це розповіла доктор медичних наук, лікар-дерматовенеролог Ірина Скорогудаева, повідомляє Російська газета.

За її словами, на людину діє не тільки ультрафіолет, але і інфрачервоні промені, і вологість повітря. При високій вологості загострюються шкірні захворювання, з'являється ймовірність отримання теплового удару, крім того, високу вологість при спеці важко переносять пацієнти з серцево-судинними діагнозами.

Вона також зазначила, що ультрафіолет небезпечний для людей зі світлою шкірою, а найбільшої шкоди для здоров'я, який може нанести сонце - це меланома, онкологія. Сонце також прискорює старіння, руйнує колаген, викликає пігментацію, опіки.

З іншого боку, ультрафіолет сприяє синтезу серотоніну і вітаміну D, він синтезується після засмаги, при цьому важливо не засмагати до опіків. На сонці треба дотримуватися питного режиму і не обмежувати споживання солі, щоб не втрачати мікроелементи, зазначила лікар.