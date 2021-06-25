Лікар розповіла, як правильно засмагати без шкоди для здоров'я

Лікар розповіла, як правильно засмагати без шкоди для здоров'я

Вплив сонячних променів може викликати розвиток хвороб. Про це розповіла доктор медичних наук, лікар-дерматовенеролог Ірина Скорогудаева, повідомляє Російська газета.

За її словами, на людину діє не тільки ультрафіолет, але і інфрачервоні промені, і вологість повітря. При високій вологості загострюються шкірні захворювання, з'являється ймовірність отримання теплового удару, крім того, високу вологість при спеці важко переносять пацієнти з серцево-судинними діагнозами.

Вона також зазначила, що ультрафіолет небезпечний для людей зі світлою шкірою, а найбільшої шкоди для здоров'я, який може нанести сонце - це меланома, онкологія. Сонце також прискорює старіння, руйнує колаген, викликає пігментацію, опіки.

З іншого боку, ультрафіолет сприяє синтезу серотоніну і вітаміну D, він синтезується після засмаги, при цьому важливо не засмагати до опіків. На сонці треба дотримуватися питного режиму і не обмежувати споживання солі, щоб не втрачати мікроелементи, зазначила лікар.

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