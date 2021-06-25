Влада Сальвадору роздасть жителям по $30 в біткоїні
Президент Сальвадору Найіб Букела представив криптовалютний гаманець Chivo. Після реєстрації в додатку кожен дорослий житель країни отримає $30 в біткоїні, повідомляє ForkLog.
Додаток буде доступно на Android і iOS, а також сумісний з іншими гаманцями. Щоб взяти участь у роздачі криптовалюти, користувачеві необхідно підтвердити свою особистість.
Chivo дозволить відправляти і отримувати біткоїни, а також конвертувати їх у долари. Оплатити товари можна за допомогою QR-коду.
«Додаток буде працювати скрізь, де є сигнал мобільної мережі. [...] Користуватися біткоїнами можна буде за бажанням», - додав президент.
За даними Data Commons на 2019 рік, у Сальвадорі проживали 6,454 млн осіб. Як припустив аналітик Віллі Ву, якщо Chivo почнуть використовувати 4,5 млн дорослих резидентів, кількість користувачів біткоїна «миттєво» збільшиться на 2,5%.
Законопроєкт про визнання біткоїна законним платіжним засобом парламент Сальвадора прийняв на початку червня. Документ набуде чинності 7 вересня 2021 року.