Влада Сальвадору роздасть жителям по $30 в біткоїні

Президент Сальвадору Найіб Букела представив криптовалютний гаманець Chivo. Після реєстрації в додатку кожен дорослий житель країни отримає $30 в біткоїні, повідомляє ForkLog.

Додаток буде доступно на Android і iOS, а також сумісний з іншими гаманцями. Щоб взяти участь у роздачі криптовалюти, користувачеві необхідно підтвердити свою особистість.

Con el incentivo de los $ 30 en #Bitcoin queremos que la población haga uso de este sistema y del bitcoin como moneda de curso legal, para generar multiplicación del dinero en la economía y ayudemos al crecimiento económico del país pic.twitter.com/uIHHzpixgi - Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Chivo дозволить відправляти і отримувати біткоїни, а також конвертувати їх у долари. Оплатити товари можна за допомогою QR-коду.

«Додаток буде працювати скрізь, де є сигнал мобільної мережі. [...] Користуватися біткоїнами можна буде за бажанням», - додав президент.

За даними Data Commons на 2019 рік, у Сальвадорі проживали 6,454 млн осіб. Як припустив аналітик Віллі Ву, якщо Chivo почнуть використовувати 4,5 млн дорослих резидентів, кількість користувачів біткоїна «миттєво» збільшиться на 2,5%.

Assuming all 4.5m adults in El Salvador take up this offer , it's roughly a 2.5% overnight boost to #bitcoin 's global user count. https://t.co/KwkYvb2fEE - Willy Woo (@woonomic) June 25, 2021

Законопроєкт про визнання біткоїна законним платіжним засобом парламент Сальвадора прийняв на початку червня. Документ набуде чинності 7 вересня 2021 року.