Аукціон з продажу Одеської колонії не відбувся

Аукціон з продажу Південної виправної колонії №51 (Одеса) не відбувся через відсутність покупців, повідомляє Ліга.net.

"Чому колонія не продалась? Коротка відповідь: тому що ніхто не прийшов на аукціон. І Prozorro.Продажі автоматично перенесло аукціон за зниженою ціною - такий механізм закладений системою. Днями проведемо всі процедури і виставимо лот за тією ж вартістю - 223,2 млн грн", - прокоментував результат торгів директор Одеського територіального відділення Фонду держмайна Олександр Славський на своїй Facebook сторінці.

Він додав, що здивований відсутністю учасників, тому що "разом з колегами з центрального апарату Фонду поінформували IТ-компанії, найбільших готельєрів, підприємців на туристичному ринку і зі сфери креативних індустрій, ми також запросили взяти участь в аукціоні одеських і українських девелоперів".

Більшість тих, хто прокоментував допис Славського, відзначали, що причиною відсутності учасників є занадто висока ціна лота. Тим більше, що раніше про можливу знижку розповідав міністр юстиції Денис Малюська.

За словами Славського, зниження ціни лота не відбудеться.

"Зараз це заборонено, там щось з нормами про велику приватизацію пов'язано. Поки зниження ціни не робимо, хоч я і не проти зниження", - написав він.

Об'єктом приватизації є не вся колонія, а тільки її частина: 72 об'єкти і внутрішня мережа зв'язку. Будинки і споруди знаходяться в напівзруйнованому стані і вже не можуть бути використані за призначенням. На земельній ділянці площею майже шість гектарів також розміщуються інші будівлі, які не входять до складу об'єкта приватизації. Одеська ОДА дала згоду на поділ земельної ділянки.