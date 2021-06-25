СБУ не подавало до Мінкульту постанову щодо Басти

Міністерство культури і інформаційної політики України останнім часом не отримувало уявлення від Служби безпеки України щодо внесення російського виконавця Василя Вакуленко (творчий псевдонім "Баста") в список осіб, що загрожують національній безпеці України. Про це, посилаючись на прес-службу Мінкульту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Не дивлячись на велику кількість запитів на інформацію про внесення російського виконавця Басти до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, Міністерство культури і інформаційної політики повідомляє про відсутність відповідного подання від Служби безпеки України. Інформація за наявністю такого звернення в медіа - не відповідає дійсності" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в разі надходження запиту від СБУ, Мінкульт обов'язково розгляне його в установленому порядку.

У відомстві також додають, що МКІП автоматично вносить зміни до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України на основі подання від Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати" включати "або" не включати "в списки МКІП не наділене", - підкреслюють в Мінкульті.

Там додають, що Міністерство оперативно здійснює оприлюднення переліку осіб, що загрожують національній безпеці України і його поновлення.

"Відомості в Переліку своєчасно і оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства культури і інформаційної політики України в рубриці" ООС "підрубриці" Інформація ", - резюмують в Мінкульті.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що СБУ нібито передала до Мінкульту уявлення про включення артиста, який планує провести кілька концертів в Україні, до переліку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

У 2017 році Вакуленко вже отримував заборона на в'їзд в Україну на 3 роки і був внесений до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. У вересні 2020 року його виключили з даного переліку.

В.Вакуленко - російський музикант, телерадіоведущій, актор. Відомий під творчими псевдонімами і проектами Баста, Ноггано і ін.