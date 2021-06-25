Санкції ЄС не торкнулися основних продуктыв експорту Білорусі

Економічні санкції Євросоюзу проти Білорусі, які впливають на торгівлю нафтою і калійну промисловість, не стосуються експорту основної продукції "Білоруськалій" (калійні добрива). Також під санкції не потрапили бензин і дизпаливо, повідомляє Страна.ua.

Про це сказано в рішенні, опублікованому в офіційному журналі ЄС від 24 червня.

Під заборону потрапляє експорт хлористого калію з вмістом K2O (оксид калію) менше 40% і більше 62% (технічний калій, який використовується в металургії, хімічної, нафтохімічної та інших галузях). Крім того, до списку санкцій увійшли складні добрива, в складі яких є калій (їх випускає "Белнефтехим").

А ось калій з вмістом K2O від 40% до 62%, який є найбільш вживаним в світі калійним добривом (і основою для білоруського експорту), до переліку продукції, що потрапила під заборону, не вказано.

Що стосується санкцій проти білоруських нафтопродуктів, під заборону потрапили тільки поставки бітуму, нафтових газів і парафінів. Як і у випадку з калійної промисловістю, ключові експортні товари - бензин і дизпаливо - санкцій уникли.

Таким чином, європейські санкції не торкнуться основних продуктів експорту калійної і нафтової промисловості Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко ще вчора заявив, що санкції ЄС не повинні привести просідання на підприємствах. Він назвав введення цих обмежувальних заходів безсиллям.