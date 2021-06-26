Ingenuity налітав над Марсом майже кілометр

Дрон-розвідник NASA Ingenuity за останні вісім польотів над поверхнею Марса, подолав відстань майже в один кілометр. Останній політ апарату виявився найтривалішим, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише пресслужба﻿ Spacenews.

Як зазначає видавництво, восьмий політ відбувся ще 21 червня, втім того разу Ingenuity перебував у повітрі аж 77,4 секунди й подолав відстань над поверхнею Червоної планети у 133,5 метри. Наразі дрон знаходиться неподалік від марсохода Perseverance, разом з яким прибув на Марс на територію картера Єзеро.

"Ми сподіваємося, що наш проєкт триватиме ще щонайменше кілька місяців, і апарат зробить нові польоти" , - відзначив представник Лабораторії реактивного руху Тедді Дзенетос.

Зокрема, Дзенетос додав, що в планах NASA, аби дрон-розвідник спробував подолати відстань в 1 кілометр без приземлення. Для цього апарату необхідно перебувати в повітрі близько до трьох хвилин.