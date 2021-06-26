Аваков анонсував випробування французьких патрульних катерів

У жовтні 2021 року Україна почне випробування першого з 20-ти патрульних катерів від французької компанії OCEA. До 2024 року країна отримає інші кораблі, повідомляє Телеграф.

Крім виробництва і поставок суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку членів екіпажу та технічного персоналу, а також технічну підтримку в Україні, каже глава МВС України Арсен Аваков.

"Радий повідомити, що корпуса трьох катерів французької компанії OCEA для Держприкордонслужби вже повністю готові. На них встановлюють обладнання і починають випробування на воді. Ми очікуємо, що в наступному році система охорони і захисту морських кордонів посилять дев'ять нових судів" , - заявив Аваков.

Нові французькі патрульні катери - це легкі та маневрові катери з морського алюмінію, який дозволяє працювати на мілководді. Це екологічні судна для тривалої експлуатації.

Екіпаж кораблів - 13 осіб, дальність ходу близько 1200 морських миль, автономність від семи до десяти діб. Всі кораблі будуть оснащені швидкісний rib човном українського виробництва.