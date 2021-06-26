Над бізнесменами відбудеться суд за розкрадання мільйонів на будівництві казарм

Територіальне управління Держбюро розслідувань (ДБР) Краматорська завершило досудове розслідування і направило в суд обвинувальний акт стосовно підприємців, які заволоділи бюджетними коштами під час будівництва казарм для військовослужбовців в Маріуполі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що підприємець з Одеси вирішив привласнити бюджетні гроші та привернув до злочинної схеми свою дружину і знайомого, які були директорами пов'язаних з будівництвом підприємств" , - повідомила пресслужба ДБР.

Починаючи з 2018 року, вони укладали договори з будівництва казарм зі Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України та видавали до оплати замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість, в які були внесені неправдиві відомості.

"Слідством встановлено близько 20 фактів завищення обсягів виконаних будівельних робіт у звітності та бухгалтерських документах, а також вартості використаних матеріалів" , - наголошується в повідомленні.

За даними попереднього розслідування, в період з вересня 2018 року по червень 2019 особи протиправно заволоділи 11,4 млн грн державних коштів, які вони отримали як оплату за нібито виконані будівельні роботи та використані матеріали.

Зазначені особи звинувачуються в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, а також у видачі посадовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 КК України).

Особа, яка створила і очолила цю злочинну групу, також звинувачується у створенні організованої групи, організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, організації службової підробки, здійснену організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

У разі доведення провини обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

"Начальник Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України, яке виступило замовником будівництва казарм, не забезпечив перевірки виконаних робіт і їх вартості, і підписав підроблені документи" , - наголошується в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру 21 травня 2021 в недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, здійсненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Слідство триває, очікуються результати військової експертизи.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил, оперативний супровід - Національна поліція України.