5 причин, чому ви не можете відростити волосся

Якщо ви прагнете відростити довге волосся і робите для цього все можливе, але ваші локони залишаються короткими, ростуть повільно і без здорового блиску, то варто дізнатися про ймовірні причини, які вам перешкоджають. Адже дрібниці, як може здатися на перший погляд, також важливі, повідомляє 24 Канал.

Красиве, довге і густе волосся – мрія чи не кожної дівчини. Зазвичай жінки починають відрощувати волосся після кардинальної стрижки. Аби полегшити цей процес, переконайтеся, що ви не допускаєте помилок, які заважатимуть отримати бажаний результат.

Причини, чому ви не можете відростити волосся

Відсутність турботи про шкіру голови. Почніть шлях відрощування волосся з простого етапу – догляду за шкірою голови. Саме там завжди накопичують залишки стайлінгових продуктів, термозахисту та інших спреїв. Вони закупорюють пори, клітини шкіри не регенеруються, ріст волосся сповільнюється. Тому не забувайте регулярно скрабувати шкіру голови і робити масаж, щоб стимулювати кровопотік, що призведе до швидкого росту волосин.

Почніть шлях відрощування волосся з простого етапу – догляду за шкірою голови. Саме там завжди накопичують залишки стайлінгових продуктів, термозахисту та інших спреїв. Вони закупорюють пори, клітини шкіри не регенеруються, ріст волосся сповільнюється. Тому не забувайте регулярно скрабувати шкіру голови і робити масаж, щоб стимулювати кровопотік, що призведе до швидкого росту волосин. Надто часте фарбування. Фарбоване волосся важче відростити, особливо – висвітлене. Адже структура таких волосин є більш слабкою і вразливою. Зазвичай довге фарбоване волосся обламується на кінчиках. Якщо ви фарбуєте шевелюру, то не припиняйте доглядати за нею: користуйтеся спеціальними засобами для пофарбованого волосся, зволожуйте його масками і живіть оліями.