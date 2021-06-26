У Києві таксист розмахував пістолетом з вікна машини

У Києві водій таксі Uber однією рукою розмахував пістолетом, а іншою керував авто. Інцидент стався вночі на вулиці Богатирській, повідомляє Телеграф.

"Вночі на Богатирській водій таксі Uber на Renault хотів повипендрюватися перед своїми кентами і тому дістав якийсь пістолет. Цим пістолетом він вирішив полякати інших водіїв. Один з водіїв викликав поліцію. Виявилося, що це пневматичний пістолет, але заяву на бандита все одно написано ", - сказано в повідомленні.

На опублікованому відео чоловік демонструє пістолет з вікна машини. У салоні знаходилися ще пасажири, але жоден з них не відреагував.

Кадри порушення зняли з автомобіля, що проїжджав повз авто. Інші водії повідомили про "бандита" в поліцію.