В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні в Україні очікується ускладнення погодних умов. У половині областей оголосили штормове попередження, а у Карпатах - загрозу селевих потоків (паводків, повідомляє РБК-Україна.

Так, 27 червня у північних, центральних та південних областях місцями очікуються сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У зв’язку опадами, впродовж 27 червня на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,3 метра над рівнями на 8:25, без негативних наслідків.

В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку з підтопленням понижених місць, в гірських районах існує загроза сходу селевих потоків (І рівень небезпеки - жовтий).

Нагадаємо, станом на ранок 27 червня, в Україні через негоду знеструмлені 393 населені пункти. Відключення електропостачання сталося в восьми областях.