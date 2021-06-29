7 оригінальних способів нарізки кавуна, які здивують ваших гостей

Мабуть, не знайдеться смачнішого літнього смаколика, ніж кавун. Соковитий плід найкраще куштувати в серпні, коли досягає піку дозрівання, повідомляє 24 Канал.

Сезон кавунів вже близько, є різні ідеї та цікаві способи нарізки кавуна, які ви зможете легко повторити вдома.

Класичний спосіб

Більшість із нас звикли нарізати кавун четвертинками. Такі трикутники зручно смакувати. А щоб їх зробити на вашій кухні, поділіть кавун на 4 частини і наріжте скибочками.

Кавунові палички

Щоб зробити такі палички, не потрібно спеціальної форми для нарізки. Розріжте кавун навпіл і поділіть його на квадрати, як на фото.

Скибки

Щоб створити такі кавунові скибки, потрібно зрізати верхівку та дно плода, після чого розділити кавун на трикутники, як торт.

Спосіб без шкірки

Зрізати шкірку кавуна дуже зручно, адже так ви зможете сповна насолодитись цим плодом і не перейматись, куди подіти неїстівну його оболонку. Серединку ви можете нарізати трикутниками, квадратами чи іншими формами. Якщо кусочки маленькі, можете закріпити їх на зубочистки – так буде зручніше їсти.

Кавунові фігурки

Кавун можна також нарізати цікавими формами за допомогою спеціальних трафаретів. Такі чудові зірки, сердечка та ялинки ви легко зможете повторити вдома.

Такі зірочки можна створити за допомогою форм / Фото Pinterest

Кульки

Ложка для морозива допоможе вам креативно нарізати кавун для гостей. Розріжте навпіл плід і зачерпніть його ложкою так, як з морозивом. У вас вийдуть ідеальні кульки, які можна помістити у шкірку замість тарілки.