З'явилися перші характеристики нового Kia Sportage

В мережі оприлюднили перші характеристики кросовера п'ятого покоління, повідомляє АвтоПортал.

Їх озвучили в ході закритої презентації нового Спортейдж в Південній Кореї, тобто стосуються специфікації внутрішнього ринку. Як повідомив YouTube-канал Dodo Tube, кросовер отримав два агрегати - 1.6 турбо на 180 сил і гібридну установку потужністю 230 к.с., яка базується на тому ж 1,6-літровому моторi.

Є деякі дані і по екранах салону: повідомляється, що і цифрова приборка, і тачскрін мультимедіа мають діагональ 12,3 дюйма кожен.

Також сайт зробив кілька скріншотів з відео Dodo Tube, які дозволяють оцінити новинку наживо (з різних сторін, як зовні, так і всередині).

З точки зору дизайну Kia Sportage 2022 близький до останнього Соренто і радикально відрізняється від попередника, а ось технічно він є рідним братом нового Hyundai Tucson. Від останнього новий Кіа успадкував не тільки шасі, а й моторну гамму.

У Південній Кореї продаж Kia Sportage 2022 стартує 20 липня. До інших ринків новинка добереться дещо пізніше.