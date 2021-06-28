Серйозний дзвіночок: що не так ринком землі, який запустять в Україні

Уже через кілька днів в Україні закінчить діяти мораторій на продаж сільськогосподарської землі. З 1 липня фізичні особи (лише громадяни України) зможуть офіційно купити або продати землю.

Влада запевняє, що відкриття ринку землі знищить різні схеми і тіньовий продаж земельних ділянок. Однак в новому земельному законодавстві є і чимало спірних моментів, які можуть серйозно вплинути на, здавалося, благі наміри лібералізації ринку землі (і не в кращий бік).

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