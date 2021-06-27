У росіян і терористів забиратимуть незаконно куплену землю

Міністерство агрополітики і продовольства має намір конфіскувати землю, куплену на аукціонах громадянами Росії і представниками терористичних "Л/ДНР, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив глава відомства Тарас Висоцький в ефірі телеканалу "Дім".

"У законі є обмежувачі — є заборона на купівлю земель з боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців — ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю" , — сказав Висоцький.

Законом про ринок землі заборонено продаж землі іноземцям, але громадяни Росії можуть спробувати обійти обмеження, скуповуючи землю через підставних українців. Для цього перед оформленням угоди будуть ретельно перевірятися джерела коштів, якими розплачується покупець.

"Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, які живуть на нашій території, — український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль — звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт звʼязку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі" , — повідомив заступник міністра.

Висоцький зазначив, що спроби незаконного придбання землі передбачаються. Але за рахунок відкритих реєстрів, такі факти можуть відслідковувати не тільки правоохоронці, а й самі українці.

"Це передбачається. Ми будемо стежити. Крім того, весь реєстр буде відкритий. Тобто всі люди зможуть заходити й бачити, хто і скільки купує. Це такий фактор, коли й громадяни нам зможуть допомагати. Якщо хтось побачив, що десь там порушення, що щось не так, можна відразу звернутися" , — повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 31 березня 2020 року в другому читанні прийняла закон №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть купувати лише громадяни України. З 1 січня 2024 таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 000 гектарів землі.