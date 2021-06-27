У Туреччині вирують пожежі: є перша жертва (відео)

Лісові пожежі вирують поблизу курортного міста Мармарис в Туреччині. До боротьби з вогнем залучили вертольоти, повідомляє УНИАН.

Про це пише місцеве видання Haberturk﻿.

Причини виникнення пожеж поки що невідомі.

"З невідомих причин в Ічмелері, в районі Мармариса прибережної провінції, в лісових масивах недалеко від готелів і селищ виникли пожежі" , - йдеться в повідомленні.

Вогонь дуже швидко поширюється через сильний вітер. На місці працюють пожежники. Також до боротьби з вогнем залучені шість вертольотів. Через вітер вогонь швидко поширюється.

"Команди працюють відповідно до того, як вітер змінює напрямок" , - розповів губернатор провінції.

За словами міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі, під час боротьби з вогнем загинув один пожежник.

При цьому зазначено, що пожежа поки що не загрожує населеним пунктам і загрози для туристів немає. Водночас місцева влада запевнила, що в разі необхідності буде проведена евакуація.

У свою чергу речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко запевнив, що українці не постраждали через пожежі в Туреччині.

У другій половині дня на північній частині Західного берега спалахнуло ще кілька пожеж.

Влада підозрювала, що загоряння викликане підпалом або недбалістю.