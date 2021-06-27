У Туреччині вирують пожежі: є перша жертва (відео)
Лісові пожежі вирують поблизу курортного міста Мармарис в Туреччині. До боротьби з вогнем залучили вертольоти, повідомляє УНИАН.
Про це пише місцеве видання Haberturk.
Причини виникнення пожеж поки що невідомі.
"З невідомих причин в Ічмелері, в районі Мармариса прибережної провінції, в лісових масивах недалеко від готелів і селищ виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.
Вогонь дуже швидко поширюється через сильний вітер. На місці працюють пожежники. Також до боротьби з вогнем залучені шість вертольотів. Через вітер вогонь швидко поширюється.
"Команди працюють відповідно до того, як вітер змінює напрямок", - розповів губернатор провінції.
За словами міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі, під час боротьби з вогнем загинув один пожежник.
При цьому зазначено, що пожежа поки що не загрожує населеним пунктам і загрози для туристів немає. Водночас місцева влада запевнила, що в разі необхідності буде проведена евакуація.
У свою чергу речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко запевнив, що українці не постраждали через пожежі в Туреччині.
У другій половині дня на північній частині Західного берега спалахнуло ще кілька пожеж.
Влада підозрювала, що загоряння викликане підпалом або недбалістю.