"Наступники" Меркель пригрозили зупинити "Північний потік-2"

Кандидати у канцлери Німеччини Армін Лашет (Християнсько-демократичний союз) і Олаф Шольц (Соціал-демократична партія) пригрозили Росії призупинкою "Північного потоку-2", якщо у Кремлі порушать зобов'язання перед Україною. Це можна буде зробити навіть, коли газопровід буде готовий, повідомляє Обозреватель.

Під час дискусії кандидатів у канцлери у суботу, 26 червня, Лашет нагадав, що проєкт не повинен працювати за рахунок України. Це, за його словами, було чітко погоджено раніше, передає DW﻿.

"Якщо президент Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, його (газопровід – Ред.) можна зупинити в будь-який час – навіть тоді, коли газопровід буде готовий – адже тоді основа для бізнесу відпаде" , – сказав кандидат.

Шольц зі свого боку зазначив, що Німеччина, на відміну від Росії, розглядає "Північний потік-2" лише з економічної точки зору.

Він наголосив: погіршення транзиту газу та безпека України матимуть наслідки для можливого транзиту через газопровід.

"Північний потік-2" можуть незабаром запустити

Кандидатка від Зелених Анналена Бербок заявила, що Путін хоче дестабілізувати Україну за рахунок "Північного потоку-2". Також вона засумнівалася, що роботу цього газопроводу зупинять, якщо Путін припинить транзит через Україну. За її словами, Європа не може собі цього дозволити.

"Ми все ще залежні від російського газу" , – констатувала Бербок.

Раніше Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Росія завжди розцінювала газопровід "Північний потік-2" як політичний проєкт, а не економічний. Вона додала, що Німеччина не вкладала коштів у цей трубопровід.