Оля Полякова показала фото відвертій фотосесії

Українська співачка Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії з відпочинку, повідомляє УНИАН.

Так, зірка постала в кадрі в червоному роздільному купальнику, який ідеально підкреслив її струнку фігуру. Також вона одягла сонцезахисні окуляри та бейсболку. При цьому Полякова не обійшлася без фото в пікантних позах.

"На вулиці і так жарко, а вона ще підігріває", "Неймовірно красива жінка", "Афродіта", "Дуже гаряче", "Всі фото яскраві" , - пишуть шанувальники в коментарях.