Голова уряду Швеції оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен в понеділок, 28 червня, оголосив про відставку, повідомляє Кореспондент.

"Я просив спікера звільнити мене з посади прем'єр-міністра. Спікер спробує сформувати новий уряд" , - сказав він.

Минулого тижня шведський парламент вперше в історії оголосив вотум недовіри прем'єру.

З такою ініціативою окремо виступили Ліва партія і крайні праві Шведські демократи. Проти прем'єра в парламенті проголосували також Християнсько-демократична і Помірна коаліційна партії.

Основним приводом стали наміри уряду дозволити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири в новобудовах.