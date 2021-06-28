Меган Фокс оголосила, що є бісексуалкою більш як 20 років

Американська акторка Меган Фокс публічно підтримала ЛГБТ-спільноту – вона показала манікюр у кольорах веселкового прапора й оголосила себе бісексуалкою, повідомляє 24 Канал.

35-річна Меган Фокс заявила, що є представницею ЛГБТ-спільноти. Вона вважає себе бісексуалкою понад 20 років. Судячи з цього, ще 15-річною акторка усвідомила, що їй подобаються як чоловіки, так і жінки.

"Літера B у LGBTQIA вже понад два десятиліття," , – промовисто написала Меган Фокс.

Варто пояснити, що абревіатура ЛГБТКІ розшифровується як лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери, квіри та інтерсексуали. Так, зірка "Трансформерів" відносить себе до третьої гендерної ідентичності.

Відвертий допис Меган Фокс довершила новими селфі біля басейну. Зірка позувала в сіро-м'ятному топі на тонких бретелях і з розкішним макіяжем з акцентом на очі. У кадрі знаменитість засвітила манікюр у кольорах веселкового прапору ЛГБТ-спільноти.

Додамо, Меган Фокс й раніше відкрито говорила про бісексуальність. Зокрема в інтерв'ю чоловічому журналу Esquire, яке вийшло 2009 року.