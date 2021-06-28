У Британії прийшов новий штам коронавируса

У Великобританії виявили шість випадків зараження штамом коронавірусу з Південної Америки, повідомляє Кореспондент.

Всесвітня організація охорони здоров'я привласнила новій мутації вірусу найменування лямбда, на основі літер грецького алфавіту, відповідно до якого організація позначає штами COVID-19.

Всі випадки зараження британська влада пов'язує з поїздками за кордон. Зараз в країні проводять лабораторні випробування, щоб краще зрозуміти вплив мутацій на поведінку вірусу.

Лямбда-штам вперше виявили в Південній Америці, в тому числі в Чилі, Перу, Еквадорі і Аргентині. Передбачається, що лямбда володіє декількома мутаціями в шиповатому білку. Можливо, вони здатні вплинути на заразність вірусу, однак поки необхідні подальші дослідження.

Число хворих коронавірусною інфекцією в Великобританії на сьогодні перевищує чотири мільйони людей. Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 44 млн осіб.