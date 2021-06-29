Білорусь хоче прискорити завершення інтеграції з Росією

Білоруський посол в Росії Володимир Семашко заявив, що Білорусь хоче завершити план з економічної інтеграції з РФ до 1 січня 2022 року, повідомляє Кореспондент.

Планується створення спільних ринків енергоресурсів та транспорту, уніфікація податкового і митного законодавства, а також перехід до єдиної промислової і сільськогосподарської політики, пише БЕЛТА 28 червня.

"Багато чого вже зроблено в соціальному плані, економіці, обороні і так далі. Ми сьогодні реально підійшли до того, що нам треба зміцнювати економічну базу Союзу Росії і Білорусі" , - зазначив Семашко.

Він також нагадав, що сторони закінчують роботу над 28 інтеграційними картами. За словами дипломата, Білорусь займає четверте місце серед найбільш значущих торгових партнерів РФ.

Він повідомив, що в січні-травні цього року російсько-білоруський товарообіг виріс на 30 відсотків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.