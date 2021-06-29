Байден розповів, якими він бачить стосунки з Путіним

Президент США Джо Байден хоче стабільних відносин з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, в питаннях ядерного нерозповсюдження та зміни клімату, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив під час виступу на заході Національного комітету Демократичної партії США зі збору коштів.

Разом з тим, президент США пообіцяв вжити відповідних заходів у разі кібератак і втручання в американську економіку.