ООН може призупинити всі миротворчі операції

Глава департаменту стратегії управління, політики і дотримання ООН Кетрін Полард заявила, що якщо держави-члени не приймуть в четвер новий миротворчий бюджет ООН, всі миротворчі місії в світі будуть істотно обмежені в ресурсах, повідомляє Укрінформ.

За її словами, всім 12 миротворчим місіям ООН в світі було рекомендовано розпочати впроваджуват план дій на випадок надзвичайної ситуації, якщо новий бюджет не буде прийнятий вчасно.

"Разом з тим, ми сподіваємося і залишаємося переконаними, що держави-члени завершать свої переговори", - сказала Полард.

Вона додала, що в разі відсутності затвердженого бюджету в четвер генсек зможе витрачати кошти організації на захист майна та персоналу ООН.

"Деякі дипломати вказують на зміни в переговорному процесі, логістичні проблеми і напружені переговори, що труять Китай і західні країни, як на причини затримки досягнення згоди", - йдеться в матеріалі.

У цьому році на миротворчі операції ООН просить $6 млрд. За підсумками минулого року найбільшими донорами були США, які покрили 28% всіх миротворчих витрат і Китай, на який припадає 15,2%. Третє місце за обсягом внесків займає Японія (8,5%).