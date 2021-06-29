Обсяг кредитів за програмою пільгової іпотеки перевищив 420 млн

Станом на 29 червня уповноваженими банками щодо виконання Державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 495 кредитних договорів на загальну суму 421,3 млн грн, причому як на первинному (22,13%), так і на вторинному (відповідно - 77, 87%) ринках, повідомляє БiзнесЦензор.

Уповноваженими банками розглядаються 819 заявок на участь у програмі на загальну суму 705,5 млн грн, з яких 19,38% становить первинний ринок і 80,62% - вторинний.

У програмі задіяно 23 регіони, в тому числі місто Київ. Згідно з поданими заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами минулого тижня були:

Київ (35,2%);

Київська область (29,1%);

Харківська область (6,5%);

Львівська область (5,7%);

Рівненська область (4,2%).

Приріст у порівнянні з даними початку минулого тижня становить: