Мер Дніпра розповів, чи буде балотуватися в президенти

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що не збирається балотуватися на президентських виборах. Він спростував поширену деякими ЗМІ інформацію щодо нібито висування "технічним кандидатом" проти мера Києва Віталія Кличка, повідомляє Лівий берег.

На своїй сторінці в Facebook Філатов написав, що обіцяв своїй дружині Марині "далі нікуди не лізти".

"Мені достатньо того, що в мене є. Плюс я хочу розвивати нашу партію "Пропозиція", яка об'єднала правильних і порядних людей", - написав мер Дніпра.

Нагадаємо, минулого тижня низка українських новинних сайтів із посиланням на слова Андрія Вігірінського, який позиціонує себе як правник та аналітик, написали про нібито підготовку Філатова в якості технічного кандидата.