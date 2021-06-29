Розсекречена дата виходу Windows 11

Реліз нової операційної системи від Microsoft відбудеться 20 жовтня. Про це повідомляє видання The Verge, повідомляє Лента.Ру.

На думку журналістів, корпорація почне разворвачівать Windows 11 в кінці жовтня. На це натякає зазначена вище дата, яка була використана в панелі завдань інтерфейсу ОС в офіційних промоматеріалах. Автори помітили, що дата 10/20/21 неодноразово була вказана на скріншотах Windows 11.

Також джерела медіа розсекретили інформацію про те, що глобальне оновлення до нового покоління ОС очікується в жовтні, проте інсайдери не вказали точної дати. Офіційно Microsoft не повідомляє дати виходу операційної системи, обмежуючись формулюванням «у кінці року».

При цьому нова ОС не буде доступна для всіх користувачів відразу. Представники технічної підтримки Microsoft повідомили в Twitter, що Windows 11 вийде пізніше в 2021 році і буде доставлена на ПК користувачів протягом кількох місяців. Розгортання поновлення буде проходити до середини 2022 року.

Раніше журналісти звернули увагу, що ОС нового покоління отримає обмежене число користувачів, що пов'язано з високими вимогами до процесорів комп'ютерів. Анонс Windows 11 відбувся 24 червня, користувачі актуальною Windows 10 отримають операційну систему безкоштовно.