Чи зможуть поїхати до ЄС українці, щеплені вакциною AstraZeneca

Перші країни Євросоюзу вже відкривають кордони для громадян третіх країн, які щеплені схваленими в ЄС вакцинами, повідомляє Страна.ua.

Українців, наприклад, з 25 червня почала впускати Німеччина - при наявності довідки про вакцинацію такими препаратами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson.

А скоро уряд України обіцяє запустити ковід-сертифікати, які будуть синхронізовані з європейськими. За ним, як передбачається, можна буде їздити по багатьох країнах Європи (а там такі "паспорти" почнуть діяти вже з 1 липня).

Як мінімум дві з схвалених в ЄС вакцин представлені в Україні - AstraZeneca і Pfizer. Однак вже з'являються дані, що в Європу після уколу британською вакциною та її аналогами можуть не пустити.

Хоча українська влада навесні і говорили, що індійський Covishield - це сертифікована в ЄС вакцина. Як і південнокорейська AstraZeneca, яку також поставляли Києву.

Скандал з "Ковішилдом"

Індуси, які вакциновані місцевим аналогом "АстраЗенека" - препаратом "Ковішилд" - зіткнулися з проблемою: їх не пускають в країни Євросоюзу.

Про те, що довідки про вакцинацію жителів Індії не приймають на кордонах ЄС розповів глава концерну, який виробляє "Ковішилд" - Serum Institute. За словами гендиректора Адара Пунавалла, зараз це питання Індія намагається вирішити з Європою.

"Я підняв це питання на найвищому рівні і сподіваюся вирішити це питання найближчим часом, як з регулюючими органами, так і на дипломатичному рівні" , - написав Пунавалла в Twitter.

Але поки, судячи з усього, безрезультатно. Європейський медичний регулятор EMA заявив, що в ЄС зареєстрована тільки одна вакцина, зроблена на базі "АстраЗенека" - Vaxzevria. А по "Ковішилду" індійський виробник може подати заявку, і її розглянуть в установленому порядку.

Таке розгляд може займати місяці, якщо не роки. Так, Росія подала в Європу заявку на реєстрацію свого "Супутника V" ще в січні, але відтоді процес не надто просунувся вперед.

Але зафіксуємо головне: з щепленням "Ковішилд" в ЄС не пускають.

Чим "Ковішилд" і "АстраЗенека" відрізняються від Vaxzevria?

Вакцина "АстраЗенека" отримала сертифікацію від європейської влади однією з перших. Її зареєстрували в січні - а вже в березні Європейське агентство з ліків змінило торгову марку цього препарату на Vaxzevria.

Багато тоді не зрозуміли, з чим пов'язаний цей ребрендинг. Адже в основі вакцини лежала та сама "АстраЗенека" з її ослабленим аденовірусом.

Ця історія почала прояснюватися, коли британську вакцину стали виробляти за ліцензією багато країн світу - зокрема, азійські. Однією з найбільших стала Індія, яка має розвинене виробництво вакцин.

Індуси стали випускати препарат "Ковішилд", який ідентичний "АстраЗенека" за формулою і складу. Але, як бачимо, має іншу назву.

Проте, в Україні, для якої "Ковішилд" став першою вакциною від коронавірусу, влада заявляла, що прищеплюють громадян "АстраЗенека". І навіть переконували, що саме ця індійський різновид має нібито реєстрацію в Євросоюзі.

"Ковішілд" в Європі все-таки не сертифікували.

Якщо ж заглибитися в деталі, то вакцина Vaxzevria має одну відмінну рису від інших аналогів "АстраЗенека". Як зазначено на сайті виробника, її роблять на заводі в голландському місті Неймеген (дані, актуальні на травень 2021 року).

Очевидно, що "АстраЗенека" і її клони, вироблені десь ще, а тим більше за межами Євросоюзу, не можуть виходити під торговою маркою Vaxzevria. А, значить, в Європу по них потрапити поки не світить.

Те ж саме, теоретично стосується і південнокорейської "АстраЗенека", якою щеплюють жителів України.

І тепер зрозуміло, чому вакцина для Європи проводиться під одним брендом, а для інших - під іншим. "АстраЗенека" спочатку готувалася в двох варіантах: для європейців і для всіх інших.

І, щоб не було плутанини, назви однієї і тієї ж вакцини розмежували на рівні брендів.