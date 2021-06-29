Борг Китаю побив історичний рекорд

За останнє десятиліття борг Китаю значно виріс і став одним із найсерйозніших викликів для влади країни, повідомляє "Лента.ру".

У Пекіні вважають зростаючий рівень зобов'язань потенційною загрозою для економічної стабільності, і в останні роки країна намагалася знизити залежність від них, однак через коронавірусну кризу роботу в цьому напрямку довелося призупинити.

Пандемія вдарила по бізнесу, і влада була змушена спростити для компаній отримання позик. У підсумку в третьому кварталі 2020 року рівень боргу побив історичний рекорд, склавши майже 290 відсотків ВВП, свідчать дані Банку міжнародних розрахунків.

У схожій ситуації в рік коронавірусної кризи виявилися й інші великі економіки - США, Японія, країни Європи, оскільки владі також довелося допомагати компаніям і людям справлятися з труднощами пандемії. Однак структура китайського боргу інша: більше 160 відсотків ВВП припадає на корпоративний сектор, а не на урядовий, як в США і Японії.

На тлі відновлення економіки після пандемії Китай повернувся до зусиль щодо обмеження заборгованості, і, за оцінками фахівців британського банку Barclays, зростання рівня кредитування сповільниться до кінця цього року до 10-10,5 відсотка в порівнянні з 13,3 відсотка в кінці 2020 року.

У Китаю є серйозні амбіції в сфері економічної трансформації. Голова КНР Сі Цзіньпін говорив, що розмір економіки і рівень доходу на душу населення до 2035 року можна буде наростити в два рази. Деякі фахівці вважають, що Пекіну не вдасться реалізувати свої цілі через заходи щодо стримування боргу, але інші вважають, що, навпаки, рано чи пізно Китай зможе обігнати США і стати найбільшою економікою світу.