У МОН розповіли, скільки випускників здали ЗНО на максимальний бал

У 2021 році 550 учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні отримали найвищий результат у 200 балів, заявив міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Загалом 528 учасників основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200-бальний результат. У порівнянні з 2020 роком, таких вступників було 447. З них 500 учасників отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників отримали 200 балів із двох іспитів і один учасник отримав 200 балів із трьох іспитів" , - сказав Шкарлет на пресконференції.

Міністр також зазначив, що цього року окремо рахувалися учасники, які набрали 200 балів лише за субтестом, а саме за атестаційним завданням з української мови.

"Таких 200-бальників виявилося 22 особи. Тобто загалом у нас 200-бальників - 550" , - уточнив він.