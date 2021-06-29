Туреччина закрила авіасполучення з шістьма країнами

Влада Туреччини тимчасово закрили авіасполучення з шістьма країнами через поширення нових штамів коронавірусної інфекції, повідомляє Лента.ру.

Йдеться про Бангладеш, Бразилію, Непал, Індію, Шрі-Ланку та ПАР. Пряме авіасполучення з цими країнами зупинено з 1 липня до подальшого розпорядження.

Турецькі громадяни, які в них бували та повернулися до Туреччини, будуть зобов'язані надати недавно зроблений негативний ПЛР-тест і відправляться на двотижневий карантин.