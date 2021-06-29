Красиві таі модні варіанти декору стін: замість картин

Порожня стіна в кімнаті або на кухні виглядає зовсім не цікаво. І якщо картини на стінах набридли, існують багато оригінальних варіантів оформлення стін для різних кімнат, повідомляє Дела домашние.

Якщо інтер'єр ви плануєте заздалегідь, то відразу будете знати, яка зі стін залишається порожньою. В цьому випадку список можливих розв'язань проблеми розширюється. Стіну можна виділити цікавими шпалерами, зробивши їх прикрасою кімнати. Можна зробити самостійно панно. Еко тематика розширює можливість дизайнерів, прикрашаючи порожні стіни гербарієм. Дивіться про це докладніше в відео.