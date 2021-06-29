У Раді хочуть заборонити дітям купувати ліки

У середу, 30 червня, Комітет Ради з питань здоров'я нації розгляне поправки до другого читання законопроектів №5122 і №5123-1 про заборону продажу медичних препаратів особам до 14 років і штрафи за це, повідомляє Страна.ua.

Після цього документ передадуть до парламенту для остаточного затвердження. Крім того, комітет пропонує розробити комплексну програму боротьби з дитячими самогубствами.

Про це в Telegram-каналі повідомив глава Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За даними Радуцького, з початку року в Україні зафіксовано 69 дитячих самогубств і 329 спроб накласти на себе руки. За статистикою, в 60% випадків діти-самогубці використовують лікарські засоби.

Зокрема, за його словами, в ніч з п'ятниці на суботу, 26 червня, в Кривому Розі 12-річна дівчинка намагалася накласти на себе руки, прийнявши одночасно спазмолітики, снодійні і заспокійливі. "Швидка" доставила підлітка в лікарню у важкому стані, зараз медики борються за життя дитини.

У зв'язку з цим глава профільного комітету нагадав, що 2 червня Верховна Рада підтримала законопроект №5122 про заборону продажу медичних препаратів особам до 14 років.

"Завтра на засіданні Комітету розглянемо поправки до другого читання і направимо документ в Раду для остаточного затвердження. Паралельно плануємо розглянути і пов'язаний законопроект №5123-1, яким встановлюється адміністративна відповідальність за продаж у аптеках лікарських засобів громадянам, які не досягнули 14-річного віку (документ також поки прийнятий в першому читанні) ", - повідомив Радуцький.

На думку нардепа, крім прийняття законів, потрібен ефективний контроль за виконанням нових правил, тому Держлікслужба повинна задуматися над посиленням взаємодії з громадськістю.

Зокрема, Радуцький пропонує розмістити в аптеках попередження про те, що закон забороняє продаж медичних препаратів дітям до 14 років і вказати номер "гарячої лінії", на який громадяни можуть повідомити про порушення.